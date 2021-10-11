Источник в окружении Валерия Леонтьева опроверг госпитализацию артиста
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста с коронавирусной инфекцией.
© Фото: Павел Кашаев, Global Look Press
Советский и российский певец Валерий Леонтьев находится дома. Об этом сообщил «Звезде» представитель артиста.
«Все в порядке. Артист жив-здоров. Он дома, не болеет», - сказал источник.
Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста с коронавирусной инфекцией. Якобы Леонтьев несколько дней принимал таблетки самостоятельно, но ПЦР-тест показал положительный результат.