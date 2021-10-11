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Спирт для производства суррогатного алкоголя в Оренбуржье приобрели в Уфе

Алена Миронова
13:15 11.10.2021
К настоящему времени следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции установили и задержали 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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В рамках одного из обысков обнаружены документы, согласно которым партия метанолсодержащей жидкости для производства суррогатного алкоголя в Оренбуржье привезена из Уфы. Там в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия.

Также в рамках производства обысков в жилище одного из организаторов нашли денежные средства на сумму свыше 1,8 миллиона рублей.

С момента поступления сообщений об отравлениях граждан заведено 14 уголовных дел. К настоящему времени следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции установили и задержали 15 лиц, в отношении восьми из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

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