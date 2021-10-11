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Российские инспекторы посетят авиабазу на территории Дании

Анна Берестовая
01:20 11.10.2021
Российские инспекторы посетят военные объекты Дании в соответствии с Венским документом.
Российские инспекторы посетят авиабазу на территории Дании
© Фото: Francis Joseph DeanDean Picture globallookpress
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Российская группа инспекторов посетит авиабазу, воинское формирование и демонстрацию новых типов основных систем вооружения и техники в Дании. Мероприятие запланировано на период с 11 по 15 октября текущего года.

Данная инспекция, организованная с опорой на Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности и контроле над обычными вооруженными силами в Европе, будет предполагать наблюдение за деятельностью объектов в повседневном режиме.

Как объяснил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, инспекторы в частности посмотрят на проведение тренировок и занятий в полевых условиях. Кроме того, как пишет газета «Красная звезда», прибывшей из РФ группе продемонстрируют новые образцы вооружения и военной техники, покажут их боевые возможности и представят основные тактико-технические характеристики.

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