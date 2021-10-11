Похищенную на прошлой неделе беременную женщину нашли в Мурино

Беременную женщину, которая на прошлой неделе пропала в Гатчине, нашли и освободили сотрудники уголовного розыска. Об этом сообщили в МВД.

Второго октября в полицию Гатчины с заявлением обратился 46-летний бизнесмен, проживающий в деревне Большие Колпаны. Мужчина сообщил об исчезновении своей 35-летней сожительницы, находящейся на пятом месяце беременности. На следующий день после пропажи на мобильный телефон мужчины поступило сообщение с требованием выкупа в размере 10 миллионов рублей.

Под контролем сотрудников уголовного розыска была проведена операция по передаче денег - вместо настоящих купюр были фальшивые. После передачи денежных средств матерью пропавшей женщины оперативники скрыто наблюдали за курьером, после чего поняли, что это и есть злоумышленник. Мужчину сразу же задержали, в результате чего стало известно об адресе местонахождения пропавшей женщины - она была заперта в квартире.

В настоящий момент жизни беременной женщины ничего не угрожает.