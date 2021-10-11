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Завершена сборка газогенератора нового двигателя для крупных отечественных авиалайнеров

Андрей Аркадьев
10:56 11.10.2021
Газогенератор состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления.
Завершена сборка газогенератора нового двигателя для крупных отечественных авиалайнеров
© Фото: Ростех
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Специалисты АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) завершили сборку газогенератора двигателя большой тяги ПД-35.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, газогенератор, являющийся основой для нового авиадвигателя, уже начал стендовые испытания. Он состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления.

По словам первого заместителя генерального директора «Ростеха» Владимира Артякова, демонстратор проходит испытания, его узлы работают стабильно, обеспечен выход на режим малого газа.

ПД-35 — двигатель с максимальной тягой 35 тонн, которым планируется комплектовать широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты. Может быть установлен на двухдвигательную версию самолета Ил-96.

В январе сообщалось, что в двигателях ПД-35 будут использоваться детали из композитных материалов. Так, ОДК ведет работы над изготовлением рабочей лопатки вентилятора двигателя из полимерных композитов. При работе будут использоваться материалы российского производства.

В АО «ОДК-Авиадвигатель» отмечали ранее, что на базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги.

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