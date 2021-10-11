В стране и мире В МВД Сербии сообщили, что Вучичу угрожает опасность Кира Карон Жизни Вучича, по словам министра, угрожает опасность из-за поимки большой группировки наркомафии. © Фото: Government Communication Office, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что президенту страны Александру Вучичу угрожает опасность из-за его борьбы с мафиозными группами, занимающимися оборотом наркотиков в стране.



Жизни Вучича, по словам министра, угрожает опасность из-за поимки большой группировки наркомафии, на счету которой как минимум семь убийств.



Вулин добавил, что ликвидация Вучича «повергла бы Сербию в длительную политическую нестабильность, поэтому он - цель номер один. А эти банды, помимо мщения, желают и нестабильности Сербии». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика