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Разрушение по центру: специалисты сломали деталь «Охотника» во время испытаний

Владимир Расходчиков
10:17 10.10.2021
Все детали ударного БПЛА С-70 «Охотник» проверяются на деформацию в специальном стенде, после чего команда специалистов проводит анализ каждого разрушения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все компоненты для будущего беспилотника «Охотник» проверяются их создателями на прочность. Испытания на деформацию проходит деталь образца-свидетеля, а не основной компонент. Если же дефект будет выявлен в образце, то и основная деталь будет забракована. Начальник сектора ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Николай Матюшевский рассказал в эфире «Военной приемки», что их целью является понять причины тех или иных разрушений детали. 

«Это делается для того, чтобы определить в образце распределение деформации напряжений. Если разрушение произошло в центре, то деформации у нас распределялись равномерно. Если бы разрушение произошло в другой зоне, то мы б уже с помощью системы определили, из-за чего именно возможно такое вот разрушение», - объяснил специалист.

Процесс разрушения записывается на высокоскоростные камеры, чтобы сотрудники смогли проанализировать данные, а при тестировании образцы-свидетели помечают специальной краской в определенных местах для более точного выявления предполагаемых деформаций. По словам Матюшевского, отметки на образцовой детали должны совпасть с деформациями при эксперименте.

«Образец красят специально для того, чтобы метки являлись у нас фиксаторами происходящих деформаций в образце. Они наносятся хаотично, специальным прибором. На наших диаграммах мы видим поля деформации и определяем, в какой зоне произошло разрушение», - рассказал начальник сектора.

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