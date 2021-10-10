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Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC

Майя Мусиенко
08:39 10.10.2021
Поединок завершился досрочной победой Фьюри в 11 раунде.
Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона мира по версии WBC
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу в третьем очном бою с американцем Деонтеем Уайлдером, нокаутировав соперника и отстояв завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Поединок, состоявшийся в субботу в американском Лас-Вегасе, закончился досрочной победой Фьюри в 11 раунде.

Британец контролировал бой с самого начала, он первым отправил оппонента в нокдаун, однако, в четвертом раунде сам дважды оказался на настиле. Во второй половине седьмого раунда Уайлдер почти перестал отвечать на удары соперника. В результате британский боксер завершил поединок нокаутирующим ударом справа.

Поражений на профессиональном ринге Фьюри еще не знает. Новая победа стала 31 по счету в его карьере. Для Уайлдера поражение стало вторым в карьере, снова нокаутом и снова от Фьюри.

Первый бой между боксерами прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью, во втором поединке, в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал а Уайлдера и отобрал у него чемпионский пояс WBC. Третья встреча, назначенная через суд, изначально должна была состояться 24 июля, но была перенесена на октябрь из-за вспышки COVID- 19 в команде Фьюри.

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