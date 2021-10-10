Создатели покрытия «Охотника» и Су-57 раскрыли их общую технологию производства

Планер для новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник» создается по той же технологии, что и для российского истребителя пятого поколения Су-57, из специальных нитей. Конструкции, созданные с их помощью, пропитываются специальным связующим компонентом для устранения пустот и на выходе получается полуфабрикат, который используют для деталей «Охотника». Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал начальник сектора ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Александр Богданов.

«При изготовлении С-70 «Охотник» мы используем высокомодульное углеродное волокно отечественного производства, являющееся основой для создания полуфабрикатов, необходимых для дальнейшего изготовления крупногабаритных деталей», - объяснил специалист.

Нити покрытия для С-70 и Су-57 очень прочные, даже одна из них может выдержать вес взрослого человека и не порваться. Чтобы покрытие беспилотника С-70 было цельным и без швов, после пропитки клеевым составом его наносят на детали при помощи специальной машины, ради которой был построен отдельный цех. Богданов отмечает, что когда нити уже обработаны - покрытие начинает называться препрег, в переводе с английского: «предварительно пропитанный».

«Когда на сухую ткань наносится клеевой состав в виде связующего компонента она превращается в препрег. В зависимости от конструкции, он может укладываться либо под 45 градусов, либо под 90 градусов. Число таких слоев, пакетов слоев, может дойти до десятка, пятнадцати на одну деталь», - заявил начальник сектора.

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