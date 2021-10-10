Пассажира самолета задержали в США из-за странного поведения на борту

В США задержали пассажира самолета, летевшего из Индианаполиса в Нью-Йорк. Причиной стало его подозрительное и непредсказуемое поведение, заявили в Федеральном авиационном управлении.

«Все пассажиры покинули борт, им ничего не угрожает», - отметили в организации.

Как сообщает Fox News со ссылкой на пассажиров, у мужчины был с собой некий подозрительный предмет. Других подробностей не приводится.

Уточняется, что в настоящее время задержанный пассажир находится под стражей, его допрашивают.