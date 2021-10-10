Пассажира самолета задержали в США из-за странного поведения на борту
Уточняется, что в настоящее время задержанный находится под стражей, его допрашивают.
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В США задержали пассажира самолета, летевшего из Индианаполиса в Нью-Йорк. Причиной стало его подозрительное и непредсказуемое поведение, заявили в Федеральном авиационном управлении.
«Все пассажиры покинули борт, им ничего не угрожает», - отметили в организации.
Как сообщает Fox News со ссылкой на пассажиров, у мужчины был с собой некий подозрительный предмет. Других подробностей не приводится.
Уточняется, что в настоящее время задержанный пассажир находится под стражей, его допрашивают.