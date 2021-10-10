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Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию

Иван Линдеманн
04:29 10.10.2021
Это может произойти, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров.
Эксперт предупредила о возможном росте цен на парфюмерию
© Фото: pixabay
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Парфюмерия, привезенная в Россию из Европы, может подорожать более чем на 50%. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

По ее словам, это может произойти, если власти повысят пошлины на импорт этих товаров.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», - сказала она агентству «Прайм».

Более того, рост цен в магазинах, скорее всего, будет больше, чем размер пошлины. Эксперт объяснила, что стоимость включает в себя еще издержки оптовых посредников и надбавку розничных продавцов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать парфюмерию и косметическую продукцию.

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