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СМИ: сотрудник Пентагона пытался передать иностранным «шпионам» данные в сэндвиче

Анна Берестовая
23:45 10.10.2021
Пресса сообщила, что сотрудника Пентагона обвинили в попытке передать военные данные иностранной разведке.
СМИ: сотрудник Пентагона пытался передать иностранным «шпионам» данные в сэндвиче
© Фото: Zhang Jun Xinhua Globallookpress
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Пресса сообщила что американские власти обвинили сотрудника военно-морского министерства США в передаче секретных сведений, касающихся атомных подводных лодок, другой стране. Об этом, согласно СМИ, стало известно из судебных документов.

Согласно представленной информации, в прошлом году 42-летний инженер, обладающий допуском к сверхсекретным материалам, будто бы совершил попытку связаться с властями другого государства, чтобы предложить данные, которые счел крайне ценными для иностранной военной разведки. Сделал это мужчина будто бы с помощью отправки письма с приложенными к нему инструкциями по связи с информатором.

«Я верю, что эта информация будет иметь большую ценность для вашей нации», - приводит выдержку из предполагаемого письма Washington Post.

Сообщение, как указывает издание, было перехвачено сотрудниками ФБР. После этого агенты спецслужб, выдававшие себя за иностранных шпионов, вошли в доверие сотрудника Пентагона и договорились с ним о передаче материалов. За информацию инженер попросил 100 000 долларов в криптовалюте.

Обвиняемому, который, как указывает пресса, действовал при поддержке своей супруги, несколькими выплатами была предоставлена запрашиваемая им  сумма. В обмен на деньги он передал агентам ФБР под прикрытием карту памяти, размещенную в завернутом в пакет сэндвиче с арахисовым маслом, а также ключ дешифрования для чтения ее содержимого. Как пишет Washington Post, секретную информацию для передачи шпионам мужчина накапливал несколько лет.

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