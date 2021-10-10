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Конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет

Кира Тило
23:04 10.10.2021
Российский спортсмен погиб в результате трагического инцидента.
Конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет
© Фото: Михаил Мокрушин РИА Новости
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Российский конькобежец Руслан Захаров ушел из жизни в возрасте 23 лет. Призер юниорского чемпионата мира погиб в результате трагедии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Союза конькобежцев России.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года», - говорится на странице Союза в Facebook.

Также Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена. Причина смерти не уточняется.

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