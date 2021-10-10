Конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров ушел из жизни в возрасте 23 лет. Призер юниорского чемпионата мира погиб в результате трагедии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Союза конькобежцев России.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года», - говорится на странице Союза в Facebook.

Также Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена. Причина смерти не уточняется.