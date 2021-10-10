Четверо погибших: в Кургане вспыхнул частный жилой дом

Две женщины и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кургане. Об этом сообщает ТАСС.

Возгорание произошло в жилом доме на улице Урожайная. Уточняется, что еще один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным агентства, предварительной причиной возгорания стала неисправность печного оборудования. По факту произошедшего региональное СУ СКР возбудило уголовное дело.