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Фигуристка Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла «Челленджер» Finlandia Trophy

Ян Брацкий
22:30 10.10.2021
Действующая чемпионка мира среди юниоров тренируется у Этери Тутберидзе.
Фигуристка Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла «Челленджер» Finlandia Trophy
© Фото: Kalle Parkkinen globallookpress
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Российская фигуристка Камила Валиева победила в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо. При этом россиянка установила сразу два мировых рекорда.

За произвольный прокат Валиева получила 174,31 балла, в сумме набрала 249,24 очка. Таким образом, 15-летняя спортсменка превзошла предыдущее мировое достижение Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и рекорд Алены Косторной (247,59) по сумме набранных баллов.

Вторую ступень на пьедестале заняла еще одна спортсменка из России Елизавета Туктамышева (233,30), а замкнула тройку сильнейших на льду Алена Косторная (218,83).

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