Спорт Фигуристка Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла «Челленджер» Finlandia Trophy Ян Брацкий Действующая чемпионка мира среди юниоров тренируется у Этери Тутберидзе. © Фото: Kalle Parkkinen globallookpress Читайте нас на: Российская фигуристка Камила Валиева победила в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо. При этом россиянка установила сразу два мировых рекорда. За произвольный прокат Валиева получила 174,31 балла, в сумме набрала 249,24 очка. Таким образом, 15-летняя спортсменка превзошла предыдущее мировое достижение Александры Трусовой в произвольной программе (166,62) и рекорд Алены Косторной (247,59) по сумме набранных баллов. Вторую ступень на пьедестале заняла еще одна спортсменка из России Елизавета Туктамышева (233,30), а замкнула тройку сильнейших на льду Алена Косторная (218,83). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика