Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В посольстве РФ в Лондоне ответили на статью Sun о «российском шпионе»

Ян Брацкий
20:12 10.10.2021
По данным СМИ, за официально аккредитованным сотрудником российского диппредставительства была организована слежка спецслужб.
В посольстве РФ в Лондоне ответили на статью Sun о «российском шпионе»
© Фото: MFA Russia globallookpress
Читайте нас на:

Посольство России в Великобритании выразило возмущение после статьи в местном таблоиде Sun о «российском шпионе», который якобы посетил съезд правящей Консервативной партии. В своих комментариях, российские дипломаты назвали данную публикацию очередным проявлением шпиономании со стороны официального Лондона.

«Откровенное возмущение вызвала заметка в таблоиде "Сан" относительно того, что на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании якобы присутствовал "российский шпион". Очередной низкопробный вброс нас не удивляет. Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики», - приводит ТАСС текст сообщения.

В российском дипведомстве удивлены, почему журналисты издания не обратились к организаторам съезда и не выяснили статус российского представителя, который был официально аккредитован британскими властями.

В правящей партии Великобритании отказались комментировать инцидент с российским дипломатом отметив лишь, что на съезде присутствовали многие иностранные гости.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.