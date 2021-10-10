В посольстве РФ в Лондоне ответили на статью Sun о «российском шпионе»

Посольство России в Великобритании выразило возмущение после статьи в местном таблоиде Sun о «российском шпионе», который якобы посетил съезд правящей Консервативной партии. В своих комментариях, российские дипломаты назвали данную публикацию очередным проявлением шпиономании со стороны официального Лондона.

«Откровенное возмущение вызвала заметка в таблоиде "Сан" относительно того, что на ежегодной конференции Консервативной партии Великобритании якобы присутствовал "российский шпион". Очередной низкопробный вброс нас не удивляет. Мы привыкли к подобной дезинформации от британской журналистики», - приводит ТАСС текст сообщения.

В российском дипведомстве удивлены, почему журналисты издания не обратились к организаторам съезда и не выяснили статус российского представителя, который был официально аккредитован британскими властями.

В правящей партии Великобритании отказались комментировать инцидент с российским дипломатом отметив лишь, что на съезде присутствовали многие иностранные гости.