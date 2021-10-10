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Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма

Роман Захаров
18:56 10.10.2021
По словам пресс-секретаря президента России, вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует.
Песков заявил, что Кремль не намерен обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует»", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Вопрос представителю Кремля был задан не случайно. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крым «может быть деоккупирован за пять минут» решением президента Российской Федерации Владимира Путина.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, который был проведен после государственного переворота на Украине. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. 

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