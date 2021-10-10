Сила прививки: как остановить рост заболеваемости COVID-19 в России

Летнее затишье перед новой осенне-зимней ковидной бурей закончилось. Врач-инфекционист Ирина Пикалова теперь обходит палаты по несколько раз в день, состояние пациентов стало абсолютно непредсказуемым. Владислава Кашерина на пятом месяце беременности. Медик говорит, что малышка внутри чувствует, как ее маме сейчас плохо: у Владиславы жар, одышка и высокая температура.

COVID-19 вернулся не один - он стал еще агрессивней в паре с сезонными заболеваниями. И такая ядерная смесь - четвертая волна плюс вспышка гриппа и ОРВИ - не щадит даже молодых. Пандемия превратилась в твиндемию: мы оказались под прицелом сразу двух вирусов, когда одна инфекция накладывается на другую.

«Ты принимаешь пациента в приемном отделении, пришедшего на своих ногах и в последующем он ухудшается. Когда дело заканчивается летальным исходом - какое-то психологическое опустошение происходит», - рассказала врач-инфекционист Ирина Пикалова.

Надежда Стрижкова сначала слегла с ОРВИ, слабость, недомогание, потом к простуде присоединился COVID-19, истерзанные коронавирусом легкие не могли дышать без кислородной маски. Только сегодня утром она сама сделала первый вздох.

«Я очень потужила, что не сделала прививку. Вот наше русское "авось". Пока кто-то чего-то не грянет, тогда человек что-то осознает», - говорит теперь Надежда Стрижкова.

В палатах с ковид-больнымии раздаются хрипы, стоны, тревожное гудение аппаратов ИВЛ. Никто из этих пациентов не сделал прививку от коронавируса.

Статистика заболевших вновь взрывается и обновляет смертельные антирекорды. Например, в пятницу умерло 968 человек - это максимум с начала всей пандемии. В среднем по стране каждый день сейчас фиксируют более 26 тысяч заболевших. Самое надежное средство защитить себя и близких - это по-прежнему прививка.

В эффективности «Спутника V» в сентябре смог убедиться и президент Владимир Путин, когда контактировал с заболевшими людьми, и вирус обошел президента стороной. В минувший вторник на совещании с членами правительства он попросил прокомментировать произошедшее главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая в ответ подтвердила, что от заболевания главу государства уберегла именно вакцина.

Несмотря на то, что у России есть вакцина, реанимации по-прежнему переполнены. По всей стране работают и стационарные, и мобильные пункты - в торговых центрах, на предприятиях. Работают без выходных, многие даже ночью. Но парадокс в том, что сейчас они практически пустуют. Если в начале лета выстраивались очереди, нужно было записываться за несколько дней, то сейчас свободно можно прийти в любое время.

«Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса. Также сформирован резерв препаратов. Однако уровень вакцинации - недостаточный, чтобы остановить распространение инфекции. Положение дел осложняется и тем, что уже начался сезон гриппа и простуд. Это тоже дополнительная нагрузка на врачей», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

С начала сентября заболеваемость COVID-19 по всей стране взлетела на 31%. Четвертая волна подкралась незаметно. Лето, отпуска – за время отдыха люди будто бы вычеркнули из памяти страшный вирус. Те, кто не привился, возвращаясь из путешествий, приезжали домой зараженные коронавирусом. Люди расслабились и получили новый рост заболеваемости. Потеряли бдительность и в регионах - в Башкирии, в Брянской, Орловской областях и Севастополе сейчас стабильно высокий рост.

«Рост заболеваемости сегодня отмечается в 67 регионах нашей страны. В аналогичный период прошлого года суточный параметр заболеваемости составлял в среднем около шести тысяч человек. Сейчас подъем заболеваемости у нас начался с высоких цифр - 20 тысяч ежесуточно и выше. Чтобы достигнуть показателей коллективного иммунитета, который мы для себя определили, нужно еще привить первично 35,9 миллиона человек и осуществить повторную вакцинацию переболевших», - сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

На сегодняшний день первым компонентом привито 47 миллионов человек, полностью вакцинировано 42 миллиона, но при населении в 146 миллионов, это всего лишь капля в море. Порог коллективного иммунитета из-за новых штаммов поднялся с 60% до 80%. А за вялыми темпами вакцинации всегда следует активная, молниеносная вспышка инфекции.

Каждая новая коронавирусная волна приносит с собой и новую волну ограничений, от которых уже все устали. Но, игнорируя вакцинацию, надеясь на авось, мы сами выбираем пусть жестких мер.

Так, в Ульяновске теперь снова в кафе и салоны красоты не пускают без кьюар-кода о прививке, отрицательном тесте или перенесенной болезни. В Курганской области кью-ар код - это пропуск на спортивные соревнования. В Крыму со следующей недели на удаленку вновь переводят всех сотрудников старше 65 лет. А в Башкирии теперь стала самая безопасная культурная жизнь - по кьюар-коду вход в театры, кино, музеи и библиотеки. И никаких массовых мероприятий.

Москва под натиском коронавируса пока держится, о новых ограничениях не объявляют, потому что понимают, какой это удар по бизнесу. Но ежедневно усиливают рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. В столице каждый день сейчас прививаются в пять раз меньше жителей, чем в июне, поэтому рост госпитализаций вырос на 20%. В ближайшее время увеличить темпы вакцинации столичные власти планируют с помощью призов - в Москву снова вернутся розыгрыши автомобилей.

«Мы, конечно, видим и дополнительные возможности увеличения объемов вакцинации. Поэтому всегда стимулировали эти процессы: в частности, проводили лотереи (среди вакцинированных - прим. ред.), где разыгрывали, в том числе, и машины. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Без вакцинации вирус вновь может мутировать, умножая страшные беды и смерти. Каждая ампула вакцины - это надежда на возвращение к прежней, доковидной, жизни. А врачи, вновь работая наизнос, без выходных и отпусков, пытаясь обогнать смерть, говорят, что антипривочников взять бы, да и провести по «красной зоне». Чтобы они увидели своими глазами, как люди сражаются за жизнь.