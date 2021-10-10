В генконсульстве РФ рассказали о ситуации с задержкой рейсов с россиянами в Анталье

Сотрудники российского генконсульства держат на контроле ситуацию с задержанными в турецкой Анталье авиарейсами с россиянами. Об этом со ссылкой на представителей дипмиссии сообщает РИА Новости.

«Генконсульство держит вопрос на контроле и следит за развитием ситуации», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с техническими неполадками в аэропорту Антальи были задержаны два рейса с российскими туристами, направлявшимися в Египет. Пассажиров рейса с назначением в Шарм-эш-Шейх разместили в гостинице, обеспечили питанием и водой. Вылет рейса в Хургаду был намечен на 23.00, его пассажиры находились в транзитной зоне аэропорта.