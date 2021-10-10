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В «Сухом» рассказали о принципе создания новых истребителей и БПЛА

Владимир Расходчиков
12:53 10.10.2021
Разработка сразу нескольких проектов в авиастроении позволяет конструкторам успешно конкурировать на рынке и наращивать опыт производства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Параллельная работа над сразу несколькими авиационными проектами является важным направлением для компании «Сухой», этот подход обеспечивает непрерывное развитие и конкуренцию на международном рынке. Именно этим объясняется появление за последние несколько лет сразу трех прорывных новинок: истребителя Су-57, беспилотника С-70 «Охотник» и Су-75 «Checkmate». Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор С-70 компании «Сухой» Сергей Бибиков.

«Это один из ключевых стилей в работе опытно-конструкторского бюро. Не закончив, может быть, не доведя до финальной стадии один проект, начинать разрабатывать следующий. Потому что в противном случае, у бюро не будет развития. И тогда оно не будет успевать за мировыми трендами боевого авиастроения», - объяснил создатель БПЛА «Охотник».

Смотрите новый выпуск программы «С-70. Беспилотник "Охотник". Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о технологии изготовления БПЛА «Охотник», что его роднит с Су-57, увидите ранее недоступные для прессы кадры производства дрона. Также вас ждет премьера: новые, прежде неизвестные, ударные беспилотники и новый класс дронов - роботов, способных взять на себя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

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