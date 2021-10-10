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Защита от ракет: конструктор назвал преимущества нового двигателя БПЛА «Охотник»

Владимир Расходчиков
10:37 10.10.2021
Новое сопло для двигателя беспилотника «Охотник» изготавливается по уникальной технологии и будет спрятано внутри БПЛА.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новая версия ударного БПЛА С-70 «Охотник» будет оснащена плоским соплом, которое обеспечит беспилотнику меньшую заметность для ракет. Директор ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК-УМПО» Сергей Кузьмин заявил в эфире «Военной приемки», что данное нововведение уникально для отечественного авиастроения.

«Ни на одном российском истребителе сейчас такого сопла нет, но это общемировой тренд, где-то в конце XX века все боевые истребители делаются именно с плоскими соплами. Это делается для того, чтобы обеспечить незаметность самолета для ракет с инфракрасной и радиолокационной головками», - объяснил специалист.

По словам Кузьмина, новое плоское сопло будет практически полностью спрятано в корпусе «Охотника» и позволит уменьшить пламя двигателя, а для дополнительной маскировки от ракет разработчики прикрыли горячие части холодными элементами. Само сопло собирается по аддитивной технологии, при которой детали изготавливаются на 3D принтере, а затем собираются и тестируются на стенде с более чем 200 датчиками. 

«Данное сопло сделано с помощью аддитивных технологий. Это позволяет нам здорово сократить время и средства на изготовление, подготовку производства полноразмерного сопла. Большая часть сопла скрыта под фюзеляжем, соответственно, ракеты не увидят сопла», - рассказал директор ОКБ «Мотор».

Смотрите новый выпуск программы «С-70. Беспилотник "Охотник". Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете о технологии изготовления БПЛА «Охотник», что его роднит с Су-57, увидите ранее недоступные для прессы кадры производства дрона. Также вас ждет премьера: новые, прежде неизвестные, ударные беспилотники и новый класс дронов - роботов, способных взять на себя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения.

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