Защита от ракет: конструктор назвал преимущества нового двигателя БПЛА «Охотник»

Новая версия ударного БПЛА С-70 «Охотник» будет оснащена плоским соплом, которое обеспечит беспилотнику меньшую заметность для ракет. Директор ОКБ «Мотор» ПАО «ОДК-УМПО» Сергей Кузьмин заявил в эфире «Военной приемки», что данное нововведение уникально для отечественного авиастроения.

«Ни на одном российском истребителе сейчас такого сопла нет, но это общемировой тренд, где-то в конце XX века все боевые истребители делаются именно с плоскими соплами. Это делается для того, чтобы обеспечить незаметность самолета для ракет с инфракрасной и радиолокационной головками», - объяснил специалист.

По словам Кузьмина, новое плоское сопло будет практически полностью спрятано в корпусе «Охотника» и позволит уменьшить пламя двигателя, а для дополнительной маскировки от ракет разработчики прикрыли горячие части холодными элементами. Само сопло собирается по аддитивной технологии, при которой детали изготавливаются на 3D принтере, а затем собираются и тестируются на стенде с более чем 200 датчиками.

«Данное сопло сделано с помощью аддитивных технологий. Это позволяет нам здорово сократить время и средства на изготовление, подготовку производства полноразмерного сопла. Большая часть сопла скрыта под фюзеляжем, соответственно, ракеты не увидят сопла», - рассказал директор ОКБ «Мотор».

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